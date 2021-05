Boli by aj dnes Nákupné maniačky takým obrovským hitom na Slovensku?

"Nastylovať sa za 2 hodiny a 300 eur dokážu len skutočné nákupné maniačky." Tak znelo motto známej šou Nákupné maniačky. Hit z roku 2013 milovali mnohé. V dnešnej dobe "slow fashion" na Slovensku by táto šou neobstála. Alebo?

S komentárom skúseného štylistu sme sledovali päť žien počas jedného týždňa. Denný seriál Nákupné maniačky bola súťažná televízna šou, spájajúca ženy rôzneho veku, vzdelania a výzoru, ktoré mali spoločnú vášeň - nakupovanie. A najmä nakupovanie veľkého množstva vecí, ktoré si na seba obliekli párkrát. Na začiatku šou to bolo najmä o kvantite oblečenia, ktorými sa dámy chválili. Neskôr s novými trendami a uvedomením si, že móda je 2.najšpinavší priemysel na svete a asi to nie je úplne v poriadku, nastúpili aj dámy, ktoré prezentovali štýl second handov a uvedomelé nakupovanie. Dnes by sme tak mohli túto šou zaradiť za už neaktuálnu a neštýlovú. O štýlovosti sa naozaj dá polemizovať, keďže sa trendy menia a je viac ako pravdepodobné, že tie súťažiace, ktorých štýl ste obdivovali, by dnes na zázname zo šou u vás nepochopili. Ak sa však pozrieme na aktuálnosť, stále sa nedá hovoriť, že by každá žena žila a nakupovala uvedomelo. Sama s tým mám problém. Kupujem si síce naozaj málo vecí a nad každým kúskom naozaj premýšľam, no nakupujem aj v obchodoch, ktoré rozhodne nie sú slow fashion. Na jednu stranu sa dá povedať, že by sa stále našli dámy, ktoré sú nákupné maniačky a vďaka nim by sa šou darilo, avšak doba sa mení. A za to naozaj vďaka! Minule som postrehla na instagramovom účte jednej influencerky video, kde hovorila o tom, ako si stále niečo nové kupuje, no aj tak nemá nič na seba. Jej followeri ju zvozili pod čiernu zem a pripomenuli jej, že naozaj je už out byť za nákupnú maniačku. Pousmiala som sa. Kedy si to bola úžasná prezývka, dnes už skôr nadávka. A to je dobre. Postupnými krokmi smerujeme dobre. Nákupné maniačky bol skvelý hit, ktorý nebol na nejakej vysokej intelektuálnej úrovni, no potešil. Dnes už zo záznamu toľko neteší. A to je dobre. Posúvame sa ďale ako spoločnosť.

Ak si chcete predsa len zaspomínať, na www.tv-archiv.sk nájdete všetky časti Nákupných maniačok.