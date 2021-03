Zámena manželiek alebo deti, ktoré kričia o pomoc

Zámena manželiek je novodobá zábava, ktorej podľahli mnohí. Rôzne memes, zostrihy videí a "legendy internetu". Musím sa priznať, že aj mne tieto situácie prídu pomerne vtipné. Horšie je to však v tom prípade, ak sú v tom aj deti.

"Bol som zvedavý, tak som si to pozrel." Typická veta, ktorú som počula z úst mnohých ľudí v mojom okolí, ktorí si pozreli reláciu Zámena manželiek. Musím sa priznať, že aj ja som podľahla "čaru" tohto televízneho programu. Je to vtipné, bizarné a človek si pri tom naozaj oddýchne. Horšie je to však v tom prípade, ak sa skutočne zamyslíme nad tým, že sú tam neviditeľné obete. Ich deti.

"Mačkáš mi hada, debile" alebo "Mal ši branic" sú dnes už legendárne vety, ktoré mnohí Slováci používajú v bežnej komunikácií. Zámena manželiek bohužiaľ neukazuje len typickú slovenskú alebo českú mentalitu, ale aj životný štýl mnohých rodín. Alkohol, rozvedení rodičia, krik, špinavé byty či zanedbané deti, ktoré majú problém so školou. Toto všetko môžeme vidieť v 45 minútach, kde vidíme zámeny dvoch rodín.

Každý piaty Slovák má seriózny problém s alkoholom. V Zámene manželiek ho má každý druhý, ak nie aj každý. Je jedno, či je to žena alebo muž, vždy sa nájde niekto v každej časti, kto má problém. Nemusí to byť len alkohol, veľakrát sú to aj drogy či trestné činnosti, za ktoré v minulosti boli vo väzení.

Riadim sa heslom “Kto prvý hodí kameňom, ak je bez viny”, takže nejdem moralizovať o ľuďoch, ktorí idú do tejto šou. Horšie je to však v prípade, kedy vidíme zanedbané malé deti, ktoré kričia o pomoc. Neraz sa stalo, že tento prípad bol nahlásený na sociálku. Čo sa tým vyriešili? Myslím si, že reálne sa nič nezmenilo.

To, že pravdepodobne deti násilníka alkoholika budú také isté ako on, opisuje aj prípad, kde v istej časti jedna z účastníčok presne popísala problém:”No a čo, ja som tiež vyrastala v alkoholickej rodine, kde som fajčila od siedmich rokov.”

Čo toto vypovedá o našej spoločnosti? Že zabúdame na tých najslabších. Na deti, ktoré vyrastajú v domácnostiach, ktoré im nikdy neponúknu dobrý osobnostný rast. V domácnostiach, z ktorých sa len ťažko dostanú ako psychicky silní ľudia, ktorú môžu byť úspešní. Hovorí sa tomu generačná chudoba a neustály kolobeh, ktorý sa nezmení. Deti násilníkov, alkoholikov a tyranov ťažko vyrastú vo vyzreté osobnosti, ktoré sú schopné dobrého života. Šou je to skutočne dobrá. Až kým sa nad tým hlbšie nezamyslíte.

